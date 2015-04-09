Доработать агрегатор прайсов

Имеется агрегатор прайсов товаров, который сейчас выглядит как интернет-магазин. нужно его переделать в маркетплэйс, то есть вместо корзины должны быть ссылки для перехода на сайты продавцов.

Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и поправить верстку.

Вот что именно нужно сделать:

1. Доработать загрузку прайсов, нужно в нее добавить ссылки на товары в интернет-магазинах поставщиков. Еще нужно иметь возможность загружать вторую цену из прайсов (розничный и профессиональный)

2. Доработать данные по поставщикам в админке. Нужно добавить реквизиты поставщиков. Адрес (с картой), номер телефона, график работы, комментарий.

3. Нужно переработать таблицу с отображаемыми товарами, так как у меня не магазин а агрегатор прайсов. Вместо корзины ссылки и карточки поставщиков.

4. Нужен XML файл с товарами для загрузки в маркеты