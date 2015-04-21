Исправить конфликт ява скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки151 просмотр

Необходимо найти конфликт ява скриптов, который способствует неработоспособности модуля "передвижение брендов" на страницах.

10 лет назад
penya4
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Без замедлений приступил к делу, все исправил за несколько минут. (в отличии от иных горе-программистов) Рекомендую к постоянному сотрудничеству!!!
))) Ну заняло чуть дольше времени. Методом исключений нашел место ошибки. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад