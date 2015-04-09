Смарт-баннер. Добиться работоспособности.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

На сайт подключен смарт-банер для отображения на apple и google. Но он не отображается. Нужно проверить и добиться того, чтобы заработал.

10 лет назад
agbiart
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров