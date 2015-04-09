Имеется агрегатор прайсов товаров, который сейчас выглядит как интернет-магазин. нужно его переделать в маркетплэйс, то есть вместо корзины должны быть ссылки для перехода на сайты продавцов. Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и ...
Доработка сайта на Битриксе
Этап 1:
1. Есть 1 параметр ("Размер")в карточке товара, он состоит из 3-х значений, которые забиты в 1 поле. Необходимо распределение значений поля "Размер" в 3 поля: ширина, длина, высота. Сейчас товары есть в интернет магазине, у них параметры уже забиты, тот параметр где записан "размер" записан в 1 поле, ваша задача это преобразовать в 3 поля при этом, во фронтенде должно быть 1 поле. когда будете "удалять" 1 поле данные должны перенестись в новые 3.
Возможно, нужно написать скрипт, который разобьет данные вида "1400*700*850" на 3 ячейки:
- длина
- высота
- ширина
А новые товары будут добавляться сразу с 3 полями.
Этап 2:
Создание файлов экспорта, где должны быть все поля, которые нам нужны. Для того, чтобы можно было экспортировать все товары и править их значения в Экселе.
Этап 3:
Создание файлов импорта. Чтобы можно было массово залить новые товары.
Дайте предварительную оценку проекта, остальное по скайпу.
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