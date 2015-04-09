Доработка сайта на Битриксе

Этап 1:

1. Есть 1 параметр ("Размер")в карточке товара, он состоит из 3-х значений, которые забиты в 1 поле. Необходимо распределение значений поля "Размер" в 3 поля: ширина, длина, высота. Сейчас товары есть в интернет магазине, у них параметры уже забиты, тот параметр где записан "размер" записан в 1 поле, ваша задача это преобразовать в 3 поля при этом, во фронтенде должно быть 1 поле. когда будете "удалять" 1 поле данные должны перенестись в новые 3.

Возможно, нужно написать скрипт, который разобьет данные вида "1400*700*850" на 3 ячейки:

- длина

- высота

- ширина

А новые товары будут добавляться сразу с 3 полями.

Этап 2:

Создание файлов экспорта, где должны быть все поля, которые нам нужны. Для того, чтобы можно было экспортировать все товары и править их значения в Экселе.

Этап 3:

Создание файлов импорта. Чтобы можно было массово залить новые товары.

Дайте предварительную оценку проекта, остальное по скайпу.