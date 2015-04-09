Есть 2 сайта, нужно сделать скрипт, чтобы проверял наличие товара у первого сайта и сравнивал со вторым, чего нет на втором. Записывал бы в файл в таком виде

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Товар состоит из комплектующих. от 3 до 10 комплектующих у товара, 3 комплектующих выбраны галками всегда

в парент засовываем ссылку товара

в чилд селект, комплектующие этого товара что помечены галками

в чилд комплектующие без галок