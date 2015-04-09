Разработка модуля.

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Нужно разработать модуль стоимости доставки в зависимости от расстояния , совместимый с модулем GeoIP и Simple(упрощенное оформление) Opencart

А подробное описание такое: У нас установлены модули: GeoIP, Simple (упрощенное оформление), модуль стоимости доставки в зависимости от расстояния, но они конфликтуют, не хочет модуль стоимости доставки с первого раза высчитывать расстояние, а просто пишет 0,00 км. И только после ввода вручную всех данных он имеет снисходительность посчитать расстояние.

Вот и нужно либо модуль написать полностью принимающий эти модули: GeoIP, Simple (упрощенное оформление), либо уже установленный модуль подогнать к ним, чтоб перестали конфликтовать.

Цена соответственно Ваша.

Opencart
10 лет назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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