Парсер фб или линкедин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок36 просмотров

привет

интересует парсер людей из фб или линкедин

импорт в ексель

нужны данные по

компания должность имя контакт (любой контакт)

сейчас нужны только должности связанные с маркетингом

какие сроки и стоимость?

10 лет назад
slavavvv
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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