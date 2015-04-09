Парсер фб или линкедин

Имеется агрегатор прайсов товаров, который сейчас выглядит как интернет-магазин. нужно его переделать в маркетплэйс, то есть вместо корзины должны быть ссылки для перехода на сайты продавцов. Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и ...