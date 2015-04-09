Сделать фильтр для списка товаров Virtuemart 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Нужно сделать фильтр списка товаров по одно единственному полю "Image", чтобы получилось так prntscr.com/6qmoxl

С вас сроки и цена.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров