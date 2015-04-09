Сделать рабочий вариант .htaccess для движка webasyst

Есть файл .htaccess от двика вебасист. Версия 294. Необходимо сделать редирект системыных запросов. РАБОЧИЙ ВАРАИНТ!

А именно. Система автоматически добавляет published/SC/html/scripts/

И получается

http://site.ru/published/SC/html/scripts/product/tovar/

Должно быть так

http://site.ru/product/tovar/

тоже самое и с разделом категории.

Пробовал так - не работает

RewriteRule ^published/SC/html/scripts/product/(.*)$ /product/$1 [NC,L,R]

от Вас цена РАЗУМНАЯ!! это не стоит 100 долларов. И пишим цену в РУБЛЯХ! Спасибо за понимание