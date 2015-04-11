Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо. Сейчас я убиваю ТП, а изо остаются в базе. Так в итоге будут забиты папки img.
Доработать-переделать (по примеру) скрипт проигрывания видео на сайте
Прилагаю пример html странички, проигрывания видео, которую нужно либо доработать, либо вообще сделать заново.
К тому что уже есть нужно добавить-реализовать:
1. RTSP (Real Time Streaming Protocol) - чтобы можно было просматривать видео без полной загрузки видео файла.
2. Secure HTTP Streaming* - чтобы не было видно названия видео файла и его месторасположения на сервере (с целью усложнения копирования - прямого скачивания видео файла).
* Примеры реализации подобного:
http://stackoverflow.com/questions/14673009/flowplayer-php-and-javascript-hide-stream-name
http://stackoverflow.com/questions/9860868/flowplayer-secure-streaming-with-apache
http://flowplayer.blacktrash.org/secure-http.html
Пример видео:
http://www.tveast.dk/artikler/417-deltagere-fra-17-efterskoler-dystede-i-loeb
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Заходим на сайт "A", парсим нужные данные, скачиваем файл и картинку на пк, скаченный файл переименовываем. 2. Переходим на сайт "Б" и загружаем файл. 3. Заполняем всё это на сайте: "С" - ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
Обязательные компетенции YII Framework либо Symfony 2 MySQL/MongoDB Git Linux - основные навыки HTML/CSS - базовые знания верстки Будет преимуществом: Angular 1.3 TDD - Test Driven Development ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
1. Скопировать сайт http://bastionconsult.ru 2. Сделать так, чтоб все заявки валились на указанную мной почту (почту дам) 3.Установить ютм метки и внедрить скрипт мультилендинга, чтоб при переходе с рекламы, пользователь вместо выделенной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сформировтаь маршрут на API карте ЯндексаЗакрыт10 лет назад
Есть файл .htaccess от двика вебасист. Версия 294. Необходимо сделать редирект системыных запросов. РАБОЧИЙ ВАРАИНТ! А именно. Система автоматически добавляет published/SC/html/scripts/ И получается http://site.ru/published/SC/html/scripts/product/tovar/ Должно быть так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброе время суток. Задача такая: Есть сайт http://www.ivideon.com/tv Нужно сделать следующее реализовать парсер по ссылке видеокамеры к примеру ввожу диапазон времени парсить с 8 утра до 10 вечера и ссылку ...Закрыт10 лет назад
- $5
Нужно сделать на сайте счетчик обратного отсчета как в лендинге и до какого числа, сайт на джумле!Нужны варианты счетчиков готовых!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайте dverimarket24.ru необходимо внести доработки. Сайт сделан на OpenCart. Список доработок: 1. На странице «Контакты» убрать текст и карты начиная с «Адрес в Санкт-Петербурге» Добавить карту, ...Закрыт10 лет назад
Необходимо, чтобы в аналитике отображались: 1. сумма транзакций за период 2. эффективность товаров (срез по продаваемым товарам) От вас, сроки и стоимость!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад