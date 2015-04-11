Доработать-переделать (по примеру) скрипт проигрывания видео на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки104 просмотра

Прилагаю пример html странички, проигрывания видео, которую нужно либо доработать, либо вообще сделать заново.

К тому что уже есть нужно добавить-реализовать:

1. RTSP (Real Time Streaming Protocol) - чтобы можно было просматривать видео без полной загрузки видео файла.

2. Secure HTTP Streaming* - чтобы не было видно названия видео файла и его месторасположения на сервере (с целью усложнения копирования - прямого скачивания видео файла).

* Примеры реализации подобного:

http://stackoverflow.com/questions/14673009/flowplayer-php-and-javascript-hide-stream-name

http://stackoverflow.com/questions/9860868/flowplayer-secure-streaming-with-apache

http://flowplayer.blacktrash.org/secure-http.html

Пример видео:

http://www.tveast.dk/artikler/417-deltagere-fra-17-efterskoler-dystede-i-loeb

ApacheHTMLJavaScriptPHP
10 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$15
1 день
Рекомендую.
Всё ок ) Грамотный заказчик, четкое ТЗ! Приятно было работать вместе. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад