Доработать-переделать (по примеру) скрипт проигрывания видео на сайте

Прилагаю пример html странички, проигрывания видео, которую нужно либо доработать, либо вообще сделать заново.

К тому что уже есть нужно добавить-реализовать:

1. RTSP (Real Time Streaming Protocol) - чтобы можно было просматривать видео без полной загрузки видео файла.

2. Secure HTTP Streaming* - чтобы не было видно названия видео файла и его месторасположения на сервере (с целью усложнения копирования - прямого скачивания видео файла).

* Примеры реализации подобного:

http://stackoverflow.com/questions/14673009/flowplayer-php-and-javascript-hide-stream-name

http://stackoverflow.com/questions/9860868/flowplayer-secure-streaming-with-apache

http://flowplayer.blacktrash.org/secure-http.html

Пример видео:

http://www.tveast.dk/artikler/417-deltagere-fra-17-efterskoler-dystede-i-loeb