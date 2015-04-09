Фронтенд разработка AngularJS, Coffeescript

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Ищем фронтэнд программиста на тревел проект. Требуется разработать несколько страниц, директив используя Angularjs. В дальнейшем подразумевается разработка нового функционала. Знания технологий angularjs, coffeescript, gulp, git, css.

Работа по тех.задание, оплата сразу по исполненному объему работ, 300 рублей час.

CSSGitGulp
10 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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