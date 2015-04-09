Срочно нужно настроить скрипт на ФВ Yii

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Нужно именно сейчас удаленно подключиться к локалке и настроить самописку CMS (yii) к БД...

Просто указать путь к мускулу мало! Нужно настроить NGINX и возможно пути...

NginxYii
10 лет назад
sebastianpereiro
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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