Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо. Сейчас я убиваю ТП, а изо остаются в базе. Так в итоге будут забиты папки img.
Настроить wp-cron
Необходимо настроить wp-cron. Плагин Next Scripts: Social Networks Auto Poster настроен, но не делает кросспостинг в ВК и Twitter с указанной задержкой, а сразу постит после публикации на сайте. Необходимо чтобы посты, при их наличии на сайте, автоматически публиковались в соц. сети с интервалом в 75 минут.
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