Необходимо настроить wp-cron. Плагин Next Scripts: Social Networks Auto Poster настроен, но не делает кросспостинг в ВК и Twitter с указанной задержкой, а сразу постит после публикации на сайте. Необходимо чтобы посты, при их наличии на сайте, автоматически публиковались в соц. сети с интервалом в 75 минут.