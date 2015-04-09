Настроить wp-cron

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка83 просмотра

Необходимо настроить wp-cron. Плагин Next Scripts: Social Networks Auto Poster настроен, но не делает кросспостинг в ВК и Twitter с указанной задержкой, а сразу постит после публикации на сайте. Необходимо чтобы посты, при их наличии на сайте, автоматически публиковались в соц. сети с интервалом в 75 минут.

WordPress
10 лет назад
pomaxupypr
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров