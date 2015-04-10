Оптимизировать работу фильтра товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка67 просмотров

ускорить обработку фильтра товаров интернет магазина на движке image cms по значениям свойств товаров, оптимизация запросов, модификация системы кеширования. Ускорить отдачу

Без предоплат

Сроки-стоимость

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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