Здравствуйте, нужен человек для доработки сайта на yii (первая версия). В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз. нужен человек с опытом работы, умеющий ...
Спец php переделка доски на JokerBoard
Нужен спец для переделки доски объявлений на JokerBoard
Основное, что нужно будет переделать:
- стандартный поиск на расширенный (аналог авито)
- отображение категорий переделать с картинок на список
- добавить на главной навигацию
- немного перекрасить (подобрать сочетание цветов) шаблон
- настроить отображение модулей
- переделать одно поле при добавлении объявления.
- сделать фильтр "По цене" и "По дате"
- сделать функцию добавления объявлений "Повсеместно" доступной только администратору.
В прикреплённом файле небольшие наброски хотелок.
Пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное кол-во ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется PHP программист Необходимо сделать ЧПУ, некоторые правки по CEO аудиту итд. Оплата сдельная. Расчеты в гривне Сайт самописный на php Основное требование — ответственность, изчезновения на ...Закрыт10 лет назад
Доброго. Перенесли сайт на другой хостинг и у него сбился cron требуется поставить на крон, ну и в случае необходимости поправить скрипт. Парсер курсов валют kursy-valyut.by Через панель ISPВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить куки в простенький скрипт плейлиста, чтобы запоминало какую последнюю серию смотрел пользователь, для каждого материала своя запомненная серия, если пользователь ее посещал. Одним словом нужно прикрутить правильные куки. Если нужно более подробное описание ...Закрыт10 лет назад
- $20
Вобщем следует доделать скрипт на респонсив стиль. И еще внести один маленький фикс.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт для форума phpbb 3. Подробное ТЗ в прицепеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужна копия nikeCRM.ru с полным функционалом, может кто то может рипануть как то либо есть иходники? Могу рассмотреть какой либо аналог.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! На данный момент, интернет взорвал скрипт «Рандомных (случайных) вещей в игре (Dota 2). Суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной раритетности (редкости) ...Закрыт10 лет назад
Добрый вечер. Нужно взять с сайта flash и встроить на мой сайт. Сам сайт ivanfedotov.ru/pagerank-decoder Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки только в проект.Закрыт10 лет назад