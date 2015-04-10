Здравствуйте, нужен человек для доработки сайта на yii (первая версия). В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз. нужен человек с опытом работы, умеющий ...
Добавить куки в скрипт
Нужно добавить куки в простенький скрипт плейлиста, чтобы запоминало какую последнюю серию смотрел пользователь, для каждого материала своя запомненная серия, если пользователь ее посещал. Одним словом нужно прикрутить правильные куки. Если нужно более подробное описание того что нужно сделать пишите в лс.
Скрипт в приложении. От вас цена строки.
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