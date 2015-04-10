Добавить куки в скрипт

Нужно добавить куки в простенький скрипт плейлиста, чтобы запоминало какую последнюю серию смотрел пользователь, для каждого материала своя запомненная серия, если пользователь ее посещал. Одним словом нужно прикрутить правильные куки. Если нужно более подробное описание того что нужно сделать пишите в лс.

Скрипт в приложении. От вас цена строки.