Добавить куки в скрипт

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Закрыт4 заявки99 просмотров

Нужно добавить куки в простенький скрипт плейлиста, чтобы запоминало какую последнюю серию смотрел пользователь, для каждого материала своя запомненная серия, если пользователь ее посещал. Одним словом нужно прикрутить правильные куки. Если нужно более подробное описание того что нужно сделать пишите в лс.

Скрипт в приложении. От вас цена строки.

10 лет назад
kovalenko3331
Руслан 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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