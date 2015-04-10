Работа с API wapstart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка79 просмотров

Необходимо интегрировать api wapstart в шаблон страницы.

wapstart.ru

Требуемое вам временя на выполнение?

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10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров