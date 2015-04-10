Интеграции мобильной верстки в Неткат

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок70 просмотров

по задаче есть макеты, там по ним все ясно: c2n.me/3fMlHp2.png

Интересуют сроки/стоимость

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров