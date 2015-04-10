Нужно сверстать на Bootstrap макет одностраничного сайта, веб версию, моб и планшет. Макеты в psd высылаем исполнителю. Во вложении примеры Срок - неделя, оплата по факту
Съезжает меню
нужна помощь в настройке JS меню.
проблема: satizb.ideal-site.ru
При клике на любой выпадающий пункт самого нижнего уровня меню, например, "продукция->оснастка->прессформы" на экране отображается каша...
Помогите побороть данный глюк.
Оплата по договоренности.
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