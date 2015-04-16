Пару изменений в Open Cart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки132 просмотра

1. На айфоне криво центрует страницы. Возможно ошибка где то в коде

2. Артикул - чтобы отображался в карточке товара

3. Модель» поменять на страна производитель либо чтобы была Страна производитель - короче вывести Странц производитель

4. Справа строчку материал

5. «Перезвонить» поменять на «Заказать звонок» и сделать чтобы работал

6. «Фарфор» поменять на «посуда»

7. Добавить «текстиль» раздел. (Он добавлен, но почему то не отображается) - иконку дам

8. ЧПУ

сайт http://goo.gl/LFR5zd

Нужно сделать сегодня

10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад
$16
2 дня
Алексей отличный исполнитель. Все четко и быстро. Рекомендую
Все выполнено, оплачено в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад

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