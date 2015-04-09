Поправить верстку лэндинга, сделать адаптацию.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок161 просмотр

Сайт – www.naocich.cz.

Этот лэндинг верстал человек, который превосходно пишет ЦРМ систему, но как верстальщик меня не устраивает. В кодах много лишнего, нет адаптации на разные устройства!

Если цена и работа устроит, будем работать и на других проектах.

10 лет назад
Chuba
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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