задание на верстку web-калькулятора. Требования. Верстка - HTML5/CSS3. Программирование - PHP. Скрипты - минимум (js) или же вовсе без них. Дизайн - все как на картинках (макетах). Безопасность - ...
Поправить верстку лэндинга, сделать адаптацию.
Сайт – www.naocich.cz.
Этот лэндинг верстал человек, который превосходно пишет ЦРМ систему, но как верстальщик меня не устраивает. В кодах много лишнего, нет адаптации на разные устройства!
Если цена и работа устроит, будем работать и на других проектах.
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