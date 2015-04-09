Поправить верстку лэндинга, сделать адаптацию.

Сайт – www.naocich.cz.

Этот лэндинг верстал человек, который превосходно пишет ЦРМ систему, но как верстальщик меня не устраивает. В кодах много лишнего, нет адаптации на разные устройства!

Если цена и работа устроит, будем работать и на других проектах.