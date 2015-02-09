Chuba

Олег Чубко Chuba

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип в голландском стиле.

    $60

    Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор. Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации. В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку лэндинга, сделать адаптацию.

    Сайт – www.naocich.cz. Этот лэндинг верстал человек, который превосходно пишет ЦРМ систему, но как верстальщик меня не устраивает. В кодах много лишнего, нет адаптации на разные устройства! Если цена и работа устроит, ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн Лендинга

    $40

    Приветствую всех фрилансеров, дизайнеров и просто творческих людей! Мне необходимо нарисовать лендинг. В этом стиле я вижу свой лендинг - https://www.behance.net/gallery/Flattern-All-in-One-Landing-Page/10592239, можно просто скопировать, если нет своих идей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Лендинга
Отличный заказчик, чёткое ТЗ и всегда на связи. Продолжаем дальнейшее сотрудничество.
Сергей справился быстро и качественно с заданием! Приятный и отзывчивый в общении. Почти всегда онлайн. Продолжаем работу на других проектах!
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