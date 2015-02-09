Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор. Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации. В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, ...
- $60Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт – www.naocich.cz. Этот лэндинг верстал человек, который превосходно пишет ЦРМ систему, но как верстальщик меня не устраивает. В кодах много лишнего, нет адаптации на разные устройства! Если цена и работа устроит, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Приветствую всех фрилансеров, дизайнеров и просто творческих людей! Мне необходимо нарисовать лендинг. В этом стиле я вижу свой лендинг - https://www.behance.net/gallery/Flattern-All-in-One-Landing-Page/10592239, можно просто скопировать, если нет своих идей. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
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