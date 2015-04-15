Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор.

Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации.

В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, оладья и сковорода для оладьей) на рисунке они размещены по углам.

Детальное ТЗ, после утверждения проэкта.

Бюджет 60 у.е или свой вариант. Если клиенту очень понравиться портфолио, то готов заплатить больше.