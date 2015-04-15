Логотип в голландском стиле.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок298 просмотров

Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор.

Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации.

В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, оладья и сковорода для оладьей) на рисунке они размещены по углам.

Детальное ТЗ, после утверждения проэкта.

Бюджет 60 у.е или свой вариант. Если клиенту очень понравиться портфолио, то готов заплатить больше.

10 лет назад
Chuba
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров