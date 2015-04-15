Требуется создание логотипа для Международного центра проблем детства и образования Центр занимается: - научными исследованиями в области дошкольного образования - организацией международного сотрудничества в сфере дошкольного образования - проведением ...
Логотип в голландском стиле.
Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор.
Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации.
В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, оладья и сковорода для оладьей) на рисунке они размещены по углам.
Детальное ТЗ, после утверждения проэкта.
Бюджет 60 у.е или свой вариант. Если клиенту очень понравиться портфолио, то готов заплатить больше.
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