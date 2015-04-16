Логотип для НГО

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок201 просмотр

Приветствую, для неправительственной организации нужен логотип. Два вида - один для сайта, а второй для печати, тобишь монохромный одноцветный для круглой печати.

NGO "Reporter" - что-то связанной с независимой прессой и обучающими курсами.

10 лет назад
VadimkKa
Вадим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Прекрасная работа, быстро и качественно. Обалденное чувство стиля и профессиональный подход. Работа в удовольствие - настоящий профи!
С Вадимом очень легко было работать. Такой...позитивный заказчик, каких сейчас мало. Задача поставлена четко, оплата без задержек. РЕКОМЕНДУЮ и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за доверие Вадим.

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S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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