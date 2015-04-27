Простой логотип

Нужен простой современный логотип (300 dpi, AI, CDR, PSD). Основная идея - три заштрихованных сверху вниз силуэта гор. Средняя гора - самая большая и ложится поверх двух боковых. Боковые горы немного ассиметричны относительно средней линии логотипа. Возможно, центральная гора будет темнее боковых, это на усмотрение дизайнера.

Цвета прилагаются. Нужно будет показать 3 разных варианта реализации (в круге и без него, с разными шрифтами и т.п.).

Бюджет указан максимальный. Оплата: желательно на Киви-кошелек (но возможны WMR/WMZ). Сроки: до 2-х дней на первичные варианты.