Прилагается техзадание на логотип. Просьба указывайте свой вариант цены за логотип за 1-2-3 варианта, так будет проще выбрать. Будут выбраны исполнителями ДВА или ТРИ (зависит от цены) дизайнера, ...
Простой логотип
Нужен простой современный логотип (300 dpi, AI, CDR, PSD). Основная идея - три заштрихованных сверху вниз силуэта гор. Средняя гора - самая большая и ложится поверх двух боковых. Боковые горы немного ассиметричны относительно средней линии логотипа. Возможно, центральная гора будет темнее боковых, это на усмотрение дизайнера.
Цвета прилагаются. Нужно будет показать 3 разных варианта реализации (в круге и без него, с разными шрифтами и т.п.).
Бюджет указан максимальный. Оплата: желательно на Киви-кошелек (но возможны WMR/WMZ). Сроки: до 2-х дней на первичные варианты.
Выбранный исполнитель
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