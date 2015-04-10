Нарисовать флаг-удочку - каплю.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок250 просмотров

Есть логотип, есть флаг - точнее его форма.

Надо лого перевести в кривые.

Добавить надпись большую - "школа плавания"

Добавить волны - или что то в тему.

Флаг с размерами - тут http://dropmefiles.com/HeXNp

Срок - 14 апреля 15.00

Оплата перевод - сбер, могу еще как то.

Выбор кандидата, сегодня около 12 ночи.

10 лет назад
murz-z-z
Данил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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