Необходимо более качественно перерисовать логотип в формат png (с прозрачным фоном) в двух вариантах: белые буквы на синем фоне и синие буквы на белом (прозрачном) фоне. К самому логотипу особых требований нет, можно оставить примерно ...
Требуется дизайн логотипа из названия
Доброго времени суток.
Нужен простой современный логотип (AI, CDR, PSD) для интернет-магазина.
Деятельность магазина — продажа семян, средств защиты растений, удобрений (все что связано с дачей, садом и огородом).
Название - parcel.com.ua ( в переводе: участок земли, посылка).
За дополнительной информацией пишите в личку, с радостью отвечу. От Вас цена адекватная :) и сроки.
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