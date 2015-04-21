Создать логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок285 просмотров

Нужно разработать логотип в форме круга. Больших «наворотов» не требуется. Превратить в логотип название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете и черно-белый.

10 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень понравилась работа Надежды. Все было сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Всегда на связи. Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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