Логотип для сайта

$20
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Завершен13 заявок301 просмотр

нужен логотип слегка шуточный.

dietanada - вот надпись на лого.

остальное ваша фантазия

10 лет назад
tisu
54 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Сделал очень быстро. Вариантов предоставил больше чем положено. Приятный человек в общении.
Олег, отличный заказчик и приятный человек в общении. Грамотно поставлена задача, мгновенная оплата. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад