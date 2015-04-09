Создание сайта

Здравствуйте! Надо сделать адаптивный дизайн (шаблон Wordpress 2011 год). В интернете есть такой же шаблон, но уже адаптивный. Можно сравнить данные шаблоны и сделать поправки. Сайт посещаемый и поэтому важно ничего не трогать, добавить то ...