Требуется верстка + натяжка Lp Бюджет 7000 руб. Закончить надо к 12.04
Создание сайта
Требуется создание сайта согласно ТЗ:
Сайт не типовой. Интересует CMS, сроки, цена.
Заявки фрилансеров
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