Необходимо создать шаблон для DLE. Сайт загрузочной тематики, предназначен для загрузки драйверов. Нужен минималистичный дизайн, желательно flat. Очень хочется взять за основу сайта вот этот элемент с сайта ESET: https://www.esetnod32.ru/download/home/trial/ (1 прикрепление) ...
Мобильная верстка сайта
порядка 15 однотипных страниц, только верстка, без движков.
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