Необходима адаптивная верстка одностраничника, т.е. работа сайта как на ПК, так и на мобильных устройствах.

На сайт необходима минимальная админка, меняющая тексты, частично графику и почты для получения заявок (e-mail будет 2).

Требования к верстке - в приложении. Если вы беретесь за исполнение - вы соглашаетесь с этими условиями.

Срок на верстку - 3 суток.

Все это время исполнитель показывает наработки и свои решения, чтобы по истечении 3х суток верстка не вышла полной неожиданностью для заказчика.

Если верстка будет отработана качественно и в срок - человек приглашается в команду и получает личные заказы.

Выбор исполнителя по примерам работ, желательно из похожей тематики. Прошу сразу указывать ссылки на сайты с вашей версткой.

Пример одностраничника в приложении, дополнительные требования обозначаются в личной переписке.