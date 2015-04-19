Адаптивная верстка одностраничника

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки188 просмотров

Необходима адаптивная верстка одностраничника, т.е. работа сайта как на ПК, так и на мобильных устройствах.

На сайт необходима минимальная админка, меняющая тексты, частично графику и почты для получения заявок (e-mail будет 2).

Требования к верстке - в приложении. Если вы беретесь за исполнение - вы соглашаетесь с этими условиями.

Срок на верстку - 3 суток.

Все это время исполнитель показывает наработки и свои решения, чтобы по истечении 3х суток верстка не вышла полной неожиданностью для заказчика.

Если верстка будет отработана качественно и в срок - человек приглашается в команду и получает личные заказы.

Выбор исполнителя по примерам работ, желательно из похожей тематики. Прошу сразу указывать ссылки на сайты с вашей версткой.

Пример одностраничника в приложении, дополнительные требования обозначаются в личной переписке.

10 лет назад
belpulp
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Остался доволен сотрудничеством, верстка выполняется качественно, быстрая коммуникация. Можно смело заказывать верстку.
Четкое тех.задание, моментальная оплата

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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