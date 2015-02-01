belpulp

Николай belpulp

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Лидогенерация от консультации до результата.

Предоставляемые услуги:

•    Лидогенерация под ключ,

•    Настройка рекламных кампаний в Google и Yandex и их оптимизация,

•    Продвижение уже существующих сайтов,

•    Создание продающих сайтов,

•    Копирайтинг,

•    E-mail маркетинг,

•    Таргетированная реклама и разработка маркетинговой стратегии в социальных сетях.

Поможем Вам :

•    В настройке рекламных кампаний Direct и Adwords  с гарантией высокого результата;

•    В безопасном продвижении сайтов;

•    В настройке таргетированной рекламы в социальных сетях;

•    В повышении конверсии уже существующих сайтов;

•    В разработке лендингов под ключ;

•    В бесплатном аудите Вашего сайта

•    В бесплатной консультации по Вашей нише.

Идеально подходит для:

•    Для розничной и оптовой торговли

•    Для сферы услуг

•    Для производителей

•    Уникальной дорогой продукции

•    Интернет-магазина

Наши клиенты уже добились

•    Высокого CTR от 4% в зависимости от ниши.

•    Высокую конверсию в среднем до 50%.

•    Уменьшение цены клика в 2-5 раз;

•    Привлечение клиентов из новых источников (соц.сети) до 70%.

•    Увеличение входящих заявок и продаж.

В конечном счете, Вы получаете:

•    Только тех клиентов, которые хотят и готовы купить Ваши товары или услуги;

•    Экономию  времени потому что, Вам не нужно разбираться в дебрях интернет-маркетинга, так как мы все сделаем за Вас и скажем, сколько клиентов и за какую стоимость Вы получите.

•    Без рисков для Вас, так как, если Вы не получите желаемого результата, мы  вернем Вам деньги.

Примеры наших работ:

Ниша: Индивидуальные кухни под заказ

Созданный сайт: http://zakaz-kuhni.of.by/

Стоимость целевого контакта: 25$/заявка

Количество лидов: 30 лидов/месяц

Ниша: Металлообработка

Созданный сайт: http://izgotovlenie.of.by/

Стоимость целевого контакта: 15$/заявка

Количество лидов: 20 лидов/месяц

Хотите так же? Начните с бесплатного аудита Вашей ниши!

Мы есть в социальных сетях

https://www.facebook.com/nikolaj.mikulich

http://vk.com/lidgenby

+375445782915 (Viber, WhatsApp, Telegram)

[email protected]

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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн одностраничника (подробное ТЗ)
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Исполнитель выполнил приятный и качественный дизайн. Были небольшие проволочки со сроками, но данный вопрос всегда является узким местом, исходя из собственного опыта работ. Рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка одностраничника
Четкое тех.задание, моментальная оплата
Остался доволен сотрудничеством, верстка выполняется качественно, быстрая коммуникация. Можно смело заказывать верстку.
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн перекидного календаря А3 на 13 листов
Приятно было поработать с Николаем. Работать было легко, человек знает чего хочет, четкое ТЗ, своевременная оплата...
Анатолий сразу пошел на встречу и сделал набросок будущего дизайна, и именно этот набросок сыграл свою роль в выборе исполнителя. Заказ был сделан очень быстро, все время работы мы активно коммуницировали и я давал свои замечания. Работа понравилась, в типографии никаких вопросов не возникло. Буду обращаться.
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