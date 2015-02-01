На 3 ближайших месяца требуется PPC специалист, для генерации трафика на конференцию для руководителей. Гео - Беларусь. Онлайн-трансляции не будет, только живое присутствие. Человек по обзвонке есть. Оплата может обсуждаться как проектная, так ...
Предоставляемые услуги:
• Лидогенерация под ключ,
• Настройка рекламных кампаний в Google и Yandex и их оптимизация,
• Продвижение уже существующих сайтов,
• Создание продающих сайтов,
• Копирайтинг,
• E-mail маркетинг,
• Таргетированная реклама и разработка маркетинговой стратегии в социальных сетях.
Поможем Вам :
• В настройке рекламных кампаний Direct и Adwords с гарантией высокого результата;
• В безопасном продвижении сайтов;
• В настройке таргетированной рекламы в социальных сетях;
• В повышении конверсии уже существующих сайтов;
• В разработке лендингов под ключ;
• В бесплатном аудите Вашего сайта
• В бесплатной консультации по Вашей нише.
Идеально подходит для:
• Для розничной и оптовой торговли
• Для сферы услуг
• Для производителей
• Уникальной дорогой продукции
• Интернет-магазина
Наши клиенты уже добились
• Высокого CTR от 4% в зависимости от ниши.
• Высокую конверсию в среднем до 50%.
• Уменьшение цены клика в 2-5 раз;
• Привлечение клиентов из новых источников (соц.сети) до 70%.
• Увеличение входящих заявок и продаж.
В конечном счете, Вы получаете:
• Только тех клиентов, которые хотят и готовы купить Ваши товары или услуги;
• Экономию времени потому что, Вам не нужно разбираться в дебрях интернет-маркетинга, так как мы все сделаем за Вас и скажем, сколько клиентов и за какую стоимость Вы получите.
• Без рисков для Вас, так как, если Вы не получите желаемого результата, мы вернем Вам деньги.
Примеры наших работ:
Ниша: Индивидуальные кухни под заказ
Созданный сайт: http://zakaz-kuhni.of.by/
Стоимость целевого контакта: 25$/заявка
Количество лидов: 30 лидов/месяц
Ниша: Металлообработка
Созданный сайт: http://izgotovlenie.of.by/
Стоимость целевого контакта: 15$/заявка
Количество лидов: 20 лидов/месяц
Хотите так же? Начните с бесплатного аудита Вашей ниши!
Мы есть в социальных сетях
https://www.facebook.com/nikolaj.mikulich
+375445782915 (Viber, WhatsApp, Telegram)
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