Лидогенерация от консультации до результата.

Предоставляемые услуги:

• Лидогенерация под ключ,

• Настройка рекламных кампаний в Google и Yandex и их оптимизация,

• Продвижение уже существующих сайтов,

• Создание продающих сайтов,

• Копирайтинг,

• E-mail маркетинг,

• Таргетированная реклама и разработка маркетинговой стратегии в социальных сетях.

Поможем Вам :

• В настройке рекламных кампаний Direct и Adwords с гарантией высокого результата;

• В безопасном продвижении сайтов;

• В настройке таргетированной рекламы в социальных сетях;

• В повышении конверсии уже существующих сайтов;

• В разработке лендингов под ключ;

• В бесплатном аудите Вашего сайта

• В бесплатной консультации по Вашей нише.

Идеально подходит для:

• Для розничной и оптовой торговли

• Для сферы услуг

• Для производителей

• Уникальной дорогой продукции

• Интернет-магазина

Наши клиенты уже добились

• Высокого CTR от 4% в зависимости от ниши.

• Высокую конверсию в среднем до 50%.

• Уменьшение цены клика в 2-5 раз;

• Привлечение клиентов из новых источников (соц.сети) до 70%.

• Увеличение входящих заявок и продаж.

В конечном счете, Вы получаете:

• Только тех клиентов, которые хотят и готовы купить Ваши товары или услуги;

• Экономию времени потому что, Вам не нужно разбираться в дебрях интернет-маркетинга, так как мы все сделаем за Вас и скажем, сколько клиентов и за какую стоимость Вы получите.

• Без рисков для Вас, так как, если Вы не получите желаемого результата, мы вернем Вам деньги.

Примеры наших работ:

Ниша: Индивидуальные кухни под заказ

Созданный сайт: http://zakaz-kuhni.of.by/

Стоимость целевого контакта: 25$/заявка

Количество лидов: 30 лидов/месяц

Ниша: Металлообработка

Созданный сайт: http://izgotovlenie.of.by/

Стоимость целевого контакта: 15$/заявка

Количество лидов: 20 лидов/месяц

Хотите так же? Начните с бесплатного аудита Вашей ниши!

Мы есть в социальных сетях

https://www.facebook.com/nikolaj.mikulich

http://vk.com/lidgenby

+375445782915 (Viber, WhatsApp, Telegram)

[email protected]