Верстка сайта

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Завершен3 заявки164 просмотра

Необходимо сверстать лэндинг

Нужен адаптивный дизайн. ТЗ так такого нет. Но подробности предоставлю в переписке.

Срок очень сжатый, нужно сделать буквально сегодня-завтра.

https://yadi.sk/d/LAqai6_BfeXcg

10 лет назад
deph91
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$47
2 дня
Очень грамотный товарищ. Сверстал все быстро и очень качественно.
Отличный заказчик! Четкое и понятное тз, хорошо подготовленный макет , что позволило спокойно работать без лишних вопросов . И главное - никаких задержек ! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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