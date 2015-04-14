Требуется верстка + натяжка Lp

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок264 просмотра

Требуется верстка + натяжка Lp

Бюджет 7000 руб.

Закончить надо к 12.04

10 лет назад
sanyaorel
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$150
4 дня
Виталий сделал верстку быстро, работа понравилась. Единственное не владеет Ajax, но думаю научится этому
В принципе понравилось работать с Александром. Понимающий и хороший заказчик. Оплата правда немного попозже пришла, но доверять ему можно. От работы остались положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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