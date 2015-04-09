sanyaorel

Александр sanyaorel

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка + натяжка на WP
WordPress
Оплата без задержек, постоянно на связи.
Работа была сделана не полностью, сроки сорваны. Кирилл объяснил это тем, что у него были технические неполадки. Но не смотря на это, дал мне грамотную консультацию, помог разобрать с базами данных. Специалист хороший. Можно работать, но насчет сроков не могу ничего сказать.
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rocknroll-dog
Марк 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн LP
Сотрудничеством доволен, быстрая оплата, никаких проблем не возникло. Рекомендую.
Работой доволен. Вносил много изменений, все было сделано без проблем. Так как мы маркетинговое агенство, занимаемся увеличение звонков/заявок минимум в 1,5 раза и сокращение рекламного бюджета на 30%, в том числе посредством созданием LP. Уверен, что будем еще не раз сотрудничать. Рекомендую !
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Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка сайта
WordPress
Сотрудничеством доволен, Александр все вовремя оплатил, никаких проблем не возникло. Рекомендую.
Остался полностью доволен Работой Нарека. Задача была: натяжка на wp. Все было сделано в оговоренный срок, качественно. Всегда был на связи, на все вопросы, а их было много, ответил и все подробно разъяснил. Рекомендую.
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vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Требуется верстка + натяжка Lp
В принципе понравилось работать с Александром. Понимающий и хороший заказчик. Оплата правда немного попозже пришла, но доверять ему можно. От работы остались положительные эмоции.
Виталий сделал верстку быстро, работа понравилась. Единственное не владеет Ajax, но думаю научится этому
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