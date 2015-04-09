Работа была сделана не полностью, сроки сорваны. Кирилл объяснил это тем, что у него были технические неполадки. Но не смотря на это, дал мне грамотную консультацию, помог разобрать с базами данных. Специалист хороший. Можно работать, но насчет сроков не могу ничего сказать.