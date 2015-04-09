Задача такая: Есть 2 сайта на разных админках WP, надо сделать так, чтобы первый сайт редактировался в админке другого. По сути соединить два сайта в один.
- $18HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $140
Требуется сверстать + натянуть LP на Word Press. При верстке будет использоваться Parallax эффект, анимация некоторых блоковHTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $18
Требуется внести правки в шапку и подвал сайта, удалить некоторые блоки и подцепить новую страницу. Текущий сайт на WPHTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $146
Надо нарисовать сайт по готовому макету, ничего думать не надо от Вас только криативный подход. Срок сдачи: 20.06 Бюджет: 8 000 руб. Если работа будет закончена 19.06 то 8500руб. если 18.06 то 9000руб. ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется нарисовать дизайн всплывающего окна, на макете все подробно нарисовано. бюджет обсуждается лично. Если будет готов 16 числа до 21 часа, то доплата Срок до 17.06Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $184
Требуется дизайн LP Срок: 15.06 Бюджет: до 10 000руб. Прежде чем оставлять заявки, ознакомьтесь с макетомДизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Пришло письмо с хостинга об угрозе безопасности сайта. Надо проверитьHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $55
Есть админка wp, там лежит LP remont-kvartir-812.ru. К этому LP надо подкрепить главную страницу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $6
Требуется установить цели яндекс метрики на формы заказаHTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется внести правки в дизайн сайта http://master-avto.spb.ru/ Срок: до 10:00 28.05 Работа ночью. Бюджет обсуждаетсяДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется сверстать главную страницу и натянуть на WP на котором уже есть LP. Бюджет 5000руб. Оплата: яндекс деньги, карта сбербанкаЗавершен10 лет назад
- $100
Требуется дизайн LP. Бюджет: 5000руб. Оплата: яндекс деньги или карта сбербанка Срок: до 23.05Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $130
Требуется верстка и натяжка сайта на WP. Большая часть верстки уже есть на другом сайте, могу дать доступы к ftp. Текущий сайт это клон + добавлены некоторые изменения.HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется сверстать Lp +натянуть на wordpress.Завершен10 лет назад
- $117
Срочный проект, требуются те кто готов работать в праздники ночью и днем. Требования: 1. Умение натяжки на wordpress 2. Знание Ajax Бюджет 6000рублей Срок 13. 04Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Требуется верстка + натяжка Lp Бюджет 7000 руб. Закончить надо к 12.04Завершен10 лет назад
- $100
Требуется верстка LP на wordpress Требования: 1. Валидно согласно http://validator.w3.org/ 2. Кросбраузерно 3. Основной код должен быть оформлен в виде страницы, во вкладке страницы.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $103
Требуется дизайн LP по макету. Приступить к работе надо сегодня до 20ч. по МСК. Бюджет 6000 руб. Если полностью дизайн будет готов за 2 дня то оплата 7000 руб.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $3
Требуется перерисовать дизайн для печати в corel DrawДизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется опытный дизайнер, который все выполняет в срок. Оплата производится после каждого принятого экрана LPДизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад