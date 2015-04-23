Создать адаптивную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок426 просмотров

Нужно сверстать мобильную версию уже готового сайта. Подробности исполнителю. Интересуют сроки и стоимость.

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10 лет назад
Visionex
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$45
1 день
работа сделана, несколько не уложились в сроки, но человек оказался порядочным и коммуникабельным, что сыграло положительную роль.
С Романом хорошо работать. Интересный проект. В целом все прошло отлично. Оплата полностью.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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