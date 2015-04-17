Верстка лендинга

Добрый день!

Нужен срочно лендинг Макет во вложении.

По срокам сегодня-завтра.

Нужно настроить формы, сделать маску в поле телефона.

Возможность скачивать.

Вот это настраивать не нужно http://joxi.ru/52aQP1aCxjK120

При нажатии на кнопку http://joxi.ru/zAN5P0nhOReB29 должно разворачивать вниз как тут http://miridastroy.ru/

Чтобы не все сразу развернулось вниз, а поэтапно.