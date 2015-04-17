Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок269 просмотров

Добрый день!

Нужен срочно лендинг Макет во вложении.

По срокам сегодня-завтра.

Нужно настроить формы, сделать маску в поле телефона.

Возможность скачивать.

Вот это настраивать не нужно http://joxi.ru/52aQP1aCxjK120

При нажатии на кнопку http://joxi.ru/zAN5P0nhOReB29 должно разворачивать вниз как тут http://miridastroy.ru/

Чтобы не все сразу развернулось вниз, а поэтапно.

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад
$60
1 день
Очень довольна работой Максима. Все было сделано оперативно и качественно. Рекомендую!
Сотрудничеством с Натальей остался доволен. С оплатой проекта и небольшими доработками задержек не было. Рекомендую Наталью.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад

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