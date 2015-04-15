Сверстать макеты сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок239 просмотров

Никаких фреймворков и т.д.

Кроссбраузерно сверстать макеты

1 главная, 3 внутренних

10 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$32
1 день
Спасибо за отличную работу по вёрстке!
Макеты были хорошо подготовлены к верстке: слои упорядочены и проименованы. Обычно на это забивают. Расчет вовремя.

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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