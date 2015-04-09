Верста сайта на CMS и настройка

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок190 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сверстать сайт на какую-нибудь удобную CMS макеты для нашего сайта.

Тематика - доставка и заказ еды.

Всего 5 страниц

На сайте будет онлайн покупка и заказ еды. Никаких онлайн оплат делать не нужно.

Может попробовать сделать на WP или предложите сами. Но кроме Joomla!

Оплата по факту

Бюджет всего проекта 60$

JoomlaWordPress
10 лет назад
senaste
Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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