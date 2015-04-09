Нужен человек, который знает, как добиться оценки 90+ по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и по http://gtmetrix.com/. Сайт, который нужно скопировать: http:// g.ua/k9VX (код должен заметно отличаться от оригинала) Основные требования: - ...
Верста сайта на CMS и настройка
Здравствуйте.
Нужно сверстать сайт на какую-нибудь удобную CMS макеты для нашего сайта.
Тематика - доставка и заказ еды.
Всего 5 страниц
На сайте будет онлайн покупка и заказ еды. Никаких онлайн оплат делать не нужно.
Может попробовать сделать на WP или предложите сами. Но кроме Joomla!
Оплата по факту
Бюджет всего проекта 60$
Выбранный исполнитель
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