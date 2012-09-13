Наполнение сайта

Копирайтинг для разделов в книжный магазин (написание текстов на тему: художественная литература, детективы, боевики и т.п.) с определенными вхождениями ключевых слов. Текст должен быть не менее чем на 95% уникален. Оплата 1,5-2$ 1000 знаков. На ...