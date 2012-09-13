требуется рерайтить 10 статей по указанной тематике. каждая статья сео ориентированная с заточкой под определенный ключ, 2-2,5к символов бп. проверка уникальности по адвего не ниже 95%. Статьи должны быть грамотно написаны, без ...
Копирайтер для постоянного сотрудничества
Нужен один грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Человек нужен для постоянного сотрудничества. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц раз. Тематика самая разнообразная, в основном наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 10000–15000 в день, иногда меньше. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.
Со всеми вопросами и предложениями в аську 353216632, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно в аське.
Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять статью и пропасть!!!
Внимательно читайте объявление, чтобы не задавать мне одни и те же вопросы еще много раз.
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