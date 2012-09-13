SEO статьи на автотему на постоянной основе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок195 просмотров

Здравствуйте. Я запускаю новый сайт и мне необходим сотрудник для написания качественных, SEO-оптимизированных статей. Стабильно по одной в день (в будущем возможно увеличение).

Требования к сотруднику:

- адекватность

- порядочность

- исполнительность

- грамотность

Требования к статьям:

- Статьи должны быть SEO-оптимизированы под конкретный поисковый запрос, т.е. под марку автомобиля (к примеру Шевроле Авео, Митсубиси Лансер).

- Статьи с тех.характеристиками. С ценами.

- Статьи должны быть про новинки авто мира.

- Статьи с хорошими картинками и желательно с видео-роликом (тест-драйв либо обзор).

К примеру посмотрите статьи на этих сайтах: http://carsguru.net, http://www.zr.ru, http://www.autonews.ru/test_drive/

Вы готовы сотрудничать? Если да, тогда можно приступать к работе.

С уважением, Павел.

13 лет назад
s186281
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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