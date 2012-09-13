Требуется рерайтер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка473 просмотра

Нужен хороший рерайтер. Оплата 24 р за 1000 символов, объем в месяц 40 статей по 1500 символов, иногда бывают дополнительные статьи кроме этих.

Обращайтесь 353216632.

13 лет назад
russik25
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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