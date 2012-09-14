Требуется копирайтер для наполнения текстом сайта фотографа www.foto-krahmalnikova.com.ua На каждую страницу необходимо текста 2500 - 3000 символов, можно больше, если все будет выглядеть гармонично. 1. Материалы должны быть ...
Рерайт, мюзикл Граф Орлов (~5тыс.зн.)
Необходимо сделать качественный рерайт предложенного текста, сделать сегодня.
Оплата 40руб/тыс.зн без пробелов, без предоплаты. Нужен хороший рерайт.
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