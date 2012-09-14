Рерайт, мюзикл Граф Орлов (~5тыс.зн.)

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Завершен3 заявки140 просмотров

Необходимо сделать качественный рерайт предложенного текста, сделать сегодня.

Оплата 40руб/тыс.зн без пробелов, без предоплаты. Нужен хороший рерайт.

13 лет назад
swenter
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Надежда на отлично выполнила задание и главное быстро, раньше срока) Доволен сотрудничеством, рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя.
Алексей - прекрасный заказчик! Поняли друг друга с полуслова, а исходный материал был настолько грамотно подобран, что обрабатывать тексты было легко и очень интересно. Оплата поступила молниеносно. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад