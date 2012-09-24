Тексты на сайт производителя бытовой техники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок244 просмотра

Требуется написать статьи для сайта производителя бытовой техники. Тематика - описание технологий, характеристик, групп товаров и т.д.

13 лет назад
Vadyus
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$136
4 дня
Оперативно и качественно написанные тексты. Спасибо
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер

    Требуется рерайтер. Тематики разные, постоянная загруженность. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг70 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить 4 объявления для Яндекс.Директ

    $100

    Здравствуйте! Сейчас у объявлений CTR - 0.01%, что наводит на грустные мысли, нагоняет депрессию и заставляет тянуться за валидолом. Необходимо составить объявления хорошо, что бы увеличить отклик. Пожалуйста, указывайте ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать рерайт порядка 1000+ статей.

    $5000

    Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации. Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон. ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание жилых комплексов для сайта о недвижимости

    Задача: Описать Жилые комплексы для сайта о недвижимости. Мне НЕ нужен продающий текст, просто хорошее грамотное описание. План статьи примерно таков: тип комплекса (монолит.блочный, панельный и тп ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта free-soft.name

    Необходимо наполнение сайта free-soft.name качественными рерайт статьями. Что нужно будет делать: 1) Вам присылается список програм до начала месяца 2) Вы проверяете все программы на бесплатность. Не временное бэта или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг-копирайтинг со знанием SEO–оптим.

    Требуется копирайтер для наполнения текстом сайта фотографа www.foto-krahmalnikova.com.ua На каждую страницу необходимо текста 2500 - 3000 символов, можно больше, если все будет выглядеть гармонично. 1. Материалы должны быть ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статьи. Персонально для irenmay

    $50

    Качественная увлекательная статья, можно с юмором под ссылку «Попутчик». Текста на страницу а4 обычным шрифтом. Тематика — только автомобильные попутки. Частотность не важна, должна быть написана для человека, присутствие в заголовке и ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO статьи на автотему на постоянной основе

    $100

    Здравствуйте. Я запускаю новый сайт и мне необходим сотрудник для написания качественных, SEO-оптимизированных статей. Стабильно по одной в день (в будущем возможно увеличение). Требования к сотруднику: - адекватность ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад