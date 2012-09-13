Нужно сделать рерайт порядка 1000+ статей.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок436 просмотров

Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации.

Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон.

Оставляйте свои заявки по стоимости рерайта за 1к знаков. И !!!!!!!!!!!!ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!! для контакта. Заявки скрыты ваши данные не кто не увидит. Url дам исполнителю. Заявки без телефона не рассматриваются. Так как нужен будет контакт по телефону и объяснение задачи.

Хочу заметить что нужно сразу несколько исполнителей.

Оплата возможна в офисе в Киеве.

13 лет назад
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Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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