Нужно сделать рерайт порядка 1000+ статей.

Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации.

Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон.

Оставляйте свои заявки по стоимости рерайта за 1к знаков. И !!!!!!!!!!!!ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!! для контакта. Заявки скрыты ваши данные не кто не увидит. Url дам исполнителю. Заявки без телефона не рассматриваются. Так как нужен будет контакт по телефону и объяснение задачи.

Хочу заметить что нужно сразу несколько исполнителей.

Оплата возможна в офисе в Киеве.