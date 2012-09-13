Требуется рерайтер. Тематики разные, постоянная загруженность. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Нужно сделать рерайт порядка 1000+ статей.
Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации.
Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон.
Оставляйте свои заявки по стоимости рерайта за 1к знаков. И !!!!!!!!!!!!ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!! для контакта. Заявки скрыты ваши данные не кто не увидит. Url дам исполнителю. Заявки без телефона не рассматриваются. Так как нужен будет контакт по телефону и объяснение задачи.
Хочу заметить что нужно сразу несколько исполнителей.
Оплата возможна в офисе в Киеве.
Заявки фрилансеров
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