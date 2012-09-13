Составить 4 объявления для Яндекс.Директ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок236 просмотров

Здравствуйте!

Сейчас у объявлений CTR - 0.01%, что наводит на грустные мысли, нагоняет депрессию и заставляет тянуться за валидолом. Необходимо составить объявления хорошо, что бы увеличить отклик.

Пожалуйста, указывайте цену.

13 лет назад
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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