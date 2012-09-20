Приватный проект для Рыбакова Михаила (M1ke_06)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей.

Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства.

13 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
7 дней
Работой доволен. Продолжаем работать дальше.
Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Всегда на связи. Оплату производит вовремя.

Заявки фрилансеров

MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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