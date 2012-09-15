Копирайтинг 10 статей про одежду

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Завершен10 заявок165 просмотров

Необходимо сегодня написать 10 статей про одежду по 2-3 тыс. знаков. Оставляйте заявку только кто свободен. Указывайте цену за тыс. знаков.

13 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

matriarhat
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Спасибо огромное за оперативную работу. Сделала всё быстро и качественно. Приятная в общении, всё понимает с первого раза. Рекомендую.
Профессионал и просто очень приятный в общении человек, исключительно положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

matriarhat
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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